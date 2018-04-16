Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз продукции с белорусского предприятия
Кроме того, после анализа предварительных результатов проверки Россельхознадзор счёл возможным с 17 апреля отменить временные ограничения на поставки продукции с Несвижского завода детского питания.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор усилил контроль продукции семи мясных и молочных предприятий из Белоруссии.
Также Ria56 сообщало, что с начала года в Оренбургской области выявили 21 партию фальсифицированной молочной продукции.