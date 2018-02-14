Эксперт прокомментировал заявление Турчинова о возможности «вооружённого освобождения» ДНР и ЛНР

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о том, что не исключается возможность возвращения Донбасса под контроль Киева вооружённым путём.

«Турчинов самостоятельно не начнёт никакую войсковую операцию в Донбассе. Если он хотя бы пошевелит пальцем в этом направлении больше, чем разрешают в Госдепе, на следующий день он будет снят с работы. Всё, что он может говорить по этому поводу, не более чем разговоры и некая виртуальная подготовка, прощупывание ситуации с тем, чтобы понять, как далеко и насколько серьёзно готов отвечать Донбасс и помогать ему — Россия», — сказал Брутер.

Он отметил, что США не заинтересованы в силовом сценарии возвращения Донбасса под контроль киевских властей.

«Вчера зампомощника госсекретаря США Кэтлин Кавалек заявила, что урегулирование на Украине — это путь к частичной отмене санкций против России. И в Госдепе, и на Украине есть те, кто изображает доброго следователя и злого. Турчинов изображает злого следователя, который машет всё время саблей и обещает, что силой наведёт конституционный порядок в Донбассе. Тогда как товарищи из Госдепа пытаются играть на другом поле», — пояснил специалист.

Ситуация в Донбассе «достаточно токсична» и в любой момент может взорваться, если в Вашингтоне сочтут это необходимым, считает Брутер.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что принятый ранее на Украине закон о реинтеграции Донбасса не исключает возможности применения силы в отношении самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик с целью их возвращения под контроль Киева.