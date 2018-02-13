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В мэрии Кишинёва проходят обыски из-за дела о коррупции

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Пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии Анжела Старински заявила, что по ряду адресов в Кишинёве, включая мэрию города, проходят обыски из-за дела о коррупции.

Об этом сообщает Moldpres.

По словам Старински, дело связано с нарушениями, совершёнными группой лиц в сфере строительства.

Она уточнила, что сотрудники НАЦ обыскивают также управление архитектуры и градостроительства.

В апреле 2017 года в Молдавии задержали по делу о коррупции министра транспорта и дорожной инфраструктуры Юрия Киринчука.

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