В мэрии Кишинёва проходят обыски из-за дела о коррупции
Пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии Анжела Старински заявила, что по ряду адресов в Кишинёве, включая мэрию города, проходят обыски из-за дела о коррупции.
Об этом сообщает Moldpres.
По словам Старински, дело связано с нарушениями, совершёнными группой лиц в сфере строительства.
Она уточнила, что сотрудники НАЦ обыскивают также управление архитектуры и градостроительства.
В апреле 2017 года в Молдавии задержали по делу о коррупции министра транспорта и дорожной инфраструктуры Юрия Киринчука.
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