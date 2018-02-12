В Киеве предложили ввести на Украине диктатуру «ради демократии в будущем»

Заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука заявил, что на Украине необходимо ввести диктатуру ради демократии в будущем.

«Я понимаю, что мой провокационный тезис будет полностью воспринят не всеми, однако относительно демократии: то, что мы имеем сейчас в государстве, я назвать демократией не могу, даже слабой. И единственный путь, который я вижу возможным, — это, наоборот, диктатура ради демократии в дальнейшем. К сожалению, болото, которое сейчас существует на Украине, — это и есть то слабое государство, о котором уже много кто говорил сегодня, только не называл вещи своими именами», — приводит «Укринформ» слова Туки.

Ранее бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что готов пожертвовать жизнью для спасения Украины от «диктатуры».