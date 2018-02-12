Украинский журналист сравнил Киев с Гарлемом

Журналист украинского издания «Капитал» Вячеслав Чечило, говоря об обострении криминальной ситуации на Украине за последние 30 лет, сравнил Киев с «негритянским гарлемом». Об этом он написал в Facebook.

Свой пост журналист сопроводил сообщением об убийстве одесского шеф-повара, совершённого контрактником Вооружённых сил Украины. Военный напал на погибшего с ножом из-за замечания за попытку влезть в маршрутку без очереди.

По мнению Чечило, украинцы не понимают, какую страну они построили за 30 лет.

«Решился бы кто-то делать замечания члену негритянской банды в Гарлеме? Нет, конечно. Даже в голову никому бы не пришло. Так вот, нельзя этого делать и в современном Киеве. В 1988 году можно было. А в 2018 — не стоит», — написал Чечило.

Ранее полиция Киева сообщила о задержании более 60 человек на встрече криминальных авторитетов.