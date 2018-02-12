Партия Порошенко сообщила о полученной из госбюджета сумме за 2017 год

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Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» отчиталась об объёме полученных средств из госбюджета в 2017 году.

Как сообщает «Страна.ua» со ссылкой на отчёт фракции, партия задекларировала 112,4 млн гривен доходов в 2017 году.

Отмечается, что 112,1 млн гривен партия президента Украины Петра Порошенко получила из госбюджета на финансирование своей уставной деятельности, 133 тыс. гривен — взносы на счета партии, 150,1 тыс. гривен — средства от хоздеятельности.

Ранее стало известно, что в 2017 году заработная плата Порошенко составила 336 тыс. гривен.

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