Нацполиция Украины начала операцию по поиску иностранных воров в законе

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Первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил о начале операции «Мигрант» по выявлению и выдворению иностранцев, которые влияют на криминогенную ситуацию в стране.
Нацполиция Украины начала операцию по поиску иностранных воров в законе
  • globallookpress.com
  • © Sergii Kharchenko

«Это лидеры преступных групп, воры в законе. Такая категория граждан должна быть под нашим пристальным контролем. Необходимо отслеживать их деятельность с момента прибытия на территорию страны», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Отмечается, что операция будет проходить совместно с работниками Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы.

Ранее в Нацполиции Украины выступили за создание открытого реестра педофилов.

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