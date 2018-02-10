Нацполиция Украины начала операцию по поиску иностранных воров в законе

Первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил о начале операции «Мигрант» по выявлению и выдворению иностранцев, которые влияют на криминогенную ситуацию в стране.

«Это лидеры преступных групп, воры в законе. Такая категория граждан должна быть под нашим пристальным контролем. Необходимо отслеживать их деятельность с момента прибытия на территорию страны», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Отмечается, что операция будет проходить совместно с работниками Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы.

Ранее в Нацполиции Украины выступили за создание открытого реестра педофилов.