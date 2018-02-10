Нацполиция Украины начала операцию по поиску иностранных воров в законе
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«Это лидеры преступных групп, воры в законе. Такая категория граждан должна быть под нашим пристальным контролем. Необходимо отслеживать их деятельность с момента прибытия на территорию страны», — приводит его слова пресс-служба ведомства.
Отмечается, что операция будет проходить совместно с работниками Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы.
Ранее в Нацполиции Украины выступили за создание открытого реестра педофилов.