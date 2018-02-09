В Раде создали объединение «Сборная народных депутатов Украины»

В Верховной раде Украины создано парламентское объединение «Сборная народных депутатов Украины».

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на первого вице-спикера Рады Ирину Геращенко.

«Уведомление о заявлении о создании этого объединения подписали народные депутаты Кривошея Геннадий Григорьевич, Береза Юрий Николаевич и ещё 13 народных депутатов Украины», — заявила Геращенко.

Также она сообщила о создании объединения «Сила закона».