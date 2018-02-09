МИД: включение США в нормандский формат не поможет разрешению кризиса в Донбассе

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Заместитель главы МИД России Григорий Карасин заявил, что включение Соединённых Штатов в нормандский формат по урегулированию ситуации в Донбассе не поможет разрешить этот кризис.

«Смена форматов ни к чему не приведёт, я абсолютно в этом уверен», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Карасин подчеркнул, что для урегулирования конфликта необходимо, чтобы Киев занял направленную на решение вопросов позицию.

«К сожалению, пока украинская власть хочет решить все свои проблемы чужими руками. Это путь, ведущий в никуда, и он заранее обречён на провал», — отметил он.

18 января Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Донбассе.

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