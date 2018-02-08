В редакции украинского издания «Вести» сообщили о задымлении

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В здании редакции украинского издания «Вести» произошло сильное задымление, в настоящий момент проводится эвакуация людей.

Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что в многоэтажке не работают лифты и люди спускаются по задымлённой лестнице.

«Вонь ужасная, дышать просто нечем. Из-за того что лифты не работают, приходится спускаться пешком. Вы представляете — спускаться в дыму 30 этажей? Не удивлюсь, если люди начнут терять сознание», — отметила одна из очевидцев.

В то же время пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киева Светлана Водолага заявила РИА Новости, что возгорания нет, но при этом было зафиксировано, что кто-то распылил неизвестный газ на 34-м этаже здания.

«У нас сообщений о том, что где-то в ТРЦ «Гулливер» (редакция издания снимает в нём помещение. — RT) пожар, не было. У нас буквально пять минут назад было одно сообщение о том, что кто-то распылил неизвестный газ на 34-м этаже», — сказала она.

Водолага добавила, что на месте уже работают сотрудники экстренных служб.

Ранее журналисты украинских «Вестей» заявили, что силовики применили против них слезоточивый газ, а главный редактор издания Оксана Омельченко сообщила об обысках в редакции.

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