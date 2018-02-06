Лавров: выполнение Киевом своих международных обязательств сильно буксует

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что выполнение Украиной всех международных обязательств существенно буксует.

Об этом российский министр заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Дании Андерсом Самуэльсеном.

«Сейчас Секретариатом Совета Европы готовится второй план действий по Украине. Рассчитываем, что он будет более нацелен на достижение практического результата. Пока выполнение Киевом всех своих международных обязательств очень сильно буксует», — заявил Лавров.

Ранее глава российского МИД заявил, что Украина стала жертвой опаснейших геополитических экспериментов. По его словам, Киев пытается вбить клин между двумя братскими народами.