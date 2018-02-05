Порошенко ввёл в действие решение СНБО по закону о нацбезопасности
Об этом говорится на сайте украинского лидера.
«Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2018 года «О проекте закона Украины «О национальной безопасности Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.
Законопроект разрабатывался во взаимодействии с экспертами НАТО, США и Европейского союза для приведения украинской законодательной базы в соответствие со стандартами государств — членов НАТО.