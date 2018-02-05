Порошенко ввёл в действие решение СНБО по закону о нацбезопасности

Президент Украины Пётр Порошенко ввёл в действие решение СНБО о внесении в Верховную раду закона «О национальной безопасности Украины»

Об этом говорится на сайте украинского лидера.

«Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2018 года «О проекте закона Украины «О национальной безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Законопроект разрабатывался во взаимодействии с экспертами НАТО, США и Европейского союза для приведения украинской законодательной базы в соответствие со стандартами государств — членов НАТО.