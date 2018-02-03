Политолог считает, что за предложением Украины по применению вето в СБ ООН стоят США

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с RT заявил, что предложение делегации Украины изменить в Совете Безопасности ООН процедуру применения права вето является не украинской, а американской инициативой.

«Они могут, конечно, любое мнение озвучивать, которое им напишут на шпаргалке их вашингтонские хозяева, но это всё пустые слова… США давно добиваются если не упразднения Совета Безопасности, то его реформирования, так как Совбез ООН остаётся чуть ли не единственным инструментом, который противостоит многим односторонним действиям, в том числе и со стороны американцев», — сказал он.

Мартынов также добавил, что право вето должно существовать, поскольку оно ограждает членов СБ от скоропалительных решений.

«В основу положен принцип, что если хотя бы одна страна — постоянный член Совбеза ООН против, например, применения силы, то тема обсуждается дальше, пока не будет найден консенсус. Безусловно, это не подразумевает быстрого поиска решений, поскольку вопросы войны и мира — это вопросы жизни сотен и тысяч людей. И они требуют именно такого подхода. Поэтому пусть украинцы предлагают, если хотят. Собака лает — караван идёт», — заключил эксперт.

Ранее украинская делегация в ООН заявила, что Совету Безопасности необходимы реформы, в частности важно изменить процедуру применения права вето.

По словам гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина подобная инициатива направлена прежде всего против России.

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