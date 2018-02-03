Киев рассматривает запрос Москвы на открытие избирательных участков на Украине

Украинское Министерство иностранных дел рассматривает запрос российской стороны на открытие четырёх избирательных участков на Украине в преддверии президентских выборов в России.

«МИД Украины получил обращение посольства России на Украине относительно проведения 18 марта 2018 года выборов президента России и организации для граждан России, которые проживают на Украине, избирательных участков», — цитирует внешнеполитическое ведомство Интерфакс-Украина.

Там отметили, что в настоящее время обращение со стороны России «рассматривается причастными ведомствами».

Агентство подчёркивает, что запрос касался открытия избирательных участков в помещении посольства России в Киеве и генеральных консульств России во Львове, Одессе и Харькове.

Ранее в Госдуме заявили, что на Украине откроют три участка для голосования на выборах президента России.

Директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в интервью URA.RU рассказал, чего стоит ждать от президентских выборов, которые пройдут в России в 2018 году.