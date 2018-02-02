Лукашенко поблагодарил Кадырова за содействие в освобождении гражданина Белоруссии
«Оказанное вами содействие в столь важном для президента каждой страны вопросе защиты жизни, здоровья и интересов соотечественников за рубежом является наглядным примером тех дружественных, братских уз, которые связывают народы Белоруссии и России», — говорится в сообщении.
Также Лукашенко направил благодарность наследному принцу Абу-Даби шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну.
Ранее сообщалось, что Россия помогла освободить из плена в Ливии белорусского военного специалиста.