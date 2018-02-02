Лукашенко поблагодарил Кадырова за содействие в освобождении гражданина Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил главе Чечни Рамзану Кадырову послание с благодарностью за личный вклад и содействие в освобождении военного специалиста из Белоруссии Вячеслава Качуры, который удерживался в Ливии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Оказанное вами содействие в столь важном для президента каждой страны вопросе защиты жизни, здоровья и интересов соотечественников за рубежом является наглядным примером тех дружественных, братских уз, которые связывают народы Белоруссии и России», — говорится в сообщении.

Также Лукашенко направил благодарность наследному принцу Абу-Даби шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну.

Ранее сообщалось, что Россия помогла освободить из плена в Ливии белорусского военного специалиста.