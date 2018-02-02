Лукашенко поблагодарил Кадырова за содействие в освобождении гражданина Белоруссии

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил главе Чечни Рамзану Кадырову послание с благодарностью за личный вклад и содействие в освобождении военного специалиста из Белоруссии Вячеслава Качуры, который удерживался в Ливии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Оказанное вами содействие в столь важном для президента каждой страны вопросе защиты жизни, здоровья и интересов соотечественников за рубежом является наглядным примером тех дружественных, братских уз, которые связывают народы Белоруссии и России», — говорится в сообщении.

Также Лукашенко направил благодарность наследному принцу Абу-Даби шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну.

Ранее сообщалось, что Россия помогла освободить из плена в Ливии белорусского военного специалиста.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Белоруссия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru