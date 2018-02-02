Суд в Белоруссии приговорил авторов агентства Regnum к пяти годам лишения свободы с отсрочкой

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Суд в Минске приговорил белорусских авторов российского агентства Regnum к пяти годам лишения свободы с отсрочкой на три года.

Как сообщает РИА Новости, суд признал их виновными в разжигании межнациональной вражды или розни.

Суд постановил освободить их из-под стражи под подписку о невыезде.

Отмечается, что в период отсрочки за осуждёнными осуществляется профилактическое наблюдение. При этом возможно освобождение осуждённого, если он «законопослушным поведением доказал своё исправление».

Скандал разгорелся в декабре 2016 года в связи с публикацией ряда материалов на белорусскую тему. Позднее были задержаны Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко.

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