Порошенко заявил об освобождении четверых украинцев из плена в Ливии

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил об освобождении четверых граждан Украины из плена в Ливии.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

«Рад возвращению на родную землю четырёх наших граждан после многих лет плена в Ливии. Благодарен дипломатам и внешней разведке за ещё четырёх спасённых украинцев», — написал Порошенко.

Ранее сообщалось, что Россия помогла освободить из плена в Ливии белорусского военного специалиста.

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