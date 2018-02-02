Порошенко заявил об освобождении четверых украинцев из плена в Ливии

Президент Украины Пётр Порошенко заявил об освобождении четверых граждан Украины из плена в Ливии.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

«Рад возвращению на родную землю четырёх наших граждан после многих лет плена в Ливии. Благодарен дипломатам и внешней разведке за ещё четырёх спасённых украинцев», — написал Порошенко.

Ранее сообщалось, что Россия помогла освободить из плена в Ливии белорусского военного специалиста.