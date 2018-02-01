Мэр Риги иронично прокомментировал запуск в Латвии приложения «Друг языка»
Отмечается, что целью приложения является выявление случаев неправильного использования латышского языка среди населения.
«В Эстонии правительство вводит электронные виды на жительство и обсуждает введение собственной криптовалюты. Ответ латвийского правительства не заставил себя ждать. У нас создано приложение, с помощью которого можно жаловаться на нарушителей закона о госязыке», — написал он в своём Facebook.
Ранее правительство Латвии поддержало перевод всех школ на латышский язык обучения. Новая реформа должна быть завершена в 2021/22 учебном году.
Нил Ушаков назвал решение властей Латвии ошибкой.