Мэр Риги иронично прокомментировал запуск в Латвии приложения «Друг языка»

Мэр Риги Нил Ушаков иронично ответил на запуск Центром государственного языка Латвии мобильного приложения «Друг языка».

Отмечается, что целью приложения является выявление случаев неправильного использования латышского языка среди населения.

«В Эстонии правительство вводит электронные виды на жительство и обсуждает введение собственной криптовалюты. Ответ латвийского правительства не заставил себя ждать. У нас создано приложение, с помощью которого можно жаловаться на нарушителей закона о госязыке», — написал он в своём Facebook.

Ранее правительство Латвии поддержало перевод всех школ на латышский язык обучения. Новая реформа должна быть завершена в 2021/22 учебном году.

Нил Ушаков назвал решение властей Латвии ошибкой.