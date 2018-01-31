Председатель КС Молдавии ушёл в отставку

Председатель Конституционного суда Молдавии Тудор Панцыру подал в отставку. Об этом сообщается на сайте суда.

«Конституционный суд информирует об отставке по собственному желанию по личным причинам господина Тудора Панцыру с поста председателя и судьи КС», — говорится в сообщении.

Ранее Конституционный суд Молдавии постановил, что спикер парламента или премьер-министр могут вместо главы государства назначить членов правительства.

Впоследствии КС также разрешил спикеру парламента или премьер-министру подписать вместо президента закон, запрещающий трансляцию в стране новостных и информационно-аналитических передач из России.