Грызлов призвал Киев снять экономическую блокаду Донбасса

Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов призвал Киев полностью снять экономическую и инфраструктурную блокаду Донбасса, передаёт РИА Новости.

«Мы призываем Киев отказаться от силового сценария и предпринять реальные действенные шаги в экономической, гуманитарной и политической сферах», — сказал он.

Грызлов добавил, что необходимо полностью снять экономическую и инфраструктурную блокаду Донбасса, а также продолжить обмен пленными и завершить его по формуле «всех на всех».

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что экономика Украины понесла ущерб в 1% ВВП из-за экономической блокады Донбасса.