Грызлов призвал Киев снять экономическую блокаду Донбасса
«Мы призываем Киев отказаться от силового сценария и предпринять реальные действенные шаги в экономической, гуманитарной и политической сферах», — сказал он.
Грызлов добавил, что необходимо полностью снять экономическую и инфраструктурную блокаду Донбасса, а также продолжить обмен пленными и завершить его по формуле «всех на всех».
Ранее украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что экономика Украины понесла ущерб в 1% ВВП из-за экономической блокады Донбасса.