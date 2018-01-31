Грызлов призвал Киев снять экономическую блокаду Донбасса

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Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов призвал Киев полностью снять экономическую и инфраструктурную блокаду Донбасса, передаёт РИА Новости.

«Мы призываем Киев отказаться от силового сценария и предпринять реальные действенные шаги в экономической, гуманитарной и политической сферах», — сказал он.

Грызлов добавил, что необходимо полностью снять экономическую и инфраструктурную блокаду Донбасса, а также продолжить  обмен пленными и завершить его по формуле «всех на всех».

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что экономика Украины понесла ущерб в 1% ВВП из-за экономической блокады Донбасса.

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