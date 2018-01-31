Главный прокурор Грузии рассказал об обращении к Киеву по экстрадиции Саакашвили
По его словам, по этому вопросу неоднократно давались комментарии.
«Мы обратились с соответствующим требованием к компетентным органам Украины, и сейчас уже от них зависит, какие правовые процедуры они проведут», — сказал Шотадзе.
Ранее прокурор Главной прокуратуры и член Прокурорского совета Грузии Натиа Сонгулашвили заявила, что в Киев были отправлены все возможные доказательства, создающие правовую основу для экстрадиции.