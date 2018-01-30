Луценко: в 2017 году Генпрокуратура Украины показала самую высокую активность за 20 лет

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью Deutsche Welle заявил, что возглавляемое им ведомство в 2017 году продемонстрировало самую продуктивную работу за последние 20 лет.

«Людей на Украине и в ЕС интересуют результаты борьбы с коррупцией. Часто распространяется мнение, что ничего не изменилось. Это неправда. За прошлый год мы продемонстрировали самую высокую активность за 20 лет независимости Украины», — подчеркнул Луценко.

Он добавил, что Генпрокуратура совместно с МВД, фискальной службой и СБУ задержали более 9500 человек по подозрению в коррупционных действиях.

«Мы получили 1692 приговора, 1692 коррупционера приговорены в прошлом году на Украине. Это один из наивысших результатов в Европе», — пояснил генпрокурор.

Ранее результаты опроса, проведённого фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, показали, что большинство граждан Украины (80%) считают неуспешными меры по борьбе с коррупцией в стране.

Украинский политолог Олег Соскин рассказал в разговоре с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.