В центре Киева загорелось здание XIX века

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В центре Киева произошёл пожар в доме XIX века.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на главу пресс-службы ГСЧС Киева Светлану Водолагу. 

«В центре Киева горит отселённый дом. Главная опасность этого пожара в том, что огонь может перекинуться на близлежащие здания, пожарная техника уже стягивается. По предварительным данным горит крыша и верхний этаж», — заявила она.

Водолага добавила, что площадь пожара составляет примерно 600 квадратных метров. 

Ранее сообщалось, что около 40 человек пострадали и двое погибли в результате пожара в пражском отеле.

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