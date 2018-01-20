В центре Киева загорелось здание XIX века

В центре Киева произошёл пожар в доме XIX века.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на главу пресс-службы ГСЧС Киева Светлану Водолагу.

«В центре Киева горит отселённый дом. Главная опасность этого пожара в том, что огонь может перекинуться на близлежащие здания, пожарная техника уже стягивается. По предварительным данным горит крыша и верхний этаж», — заявила она.

Водолага добавила, что площадь пожара составляет примерно 600 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что около 40 человек пострадали и двое погибли в результате пожара в пражском отеле.