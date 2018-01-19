Порошенко: Грузия может присоединиться к работе по совершенствованию санкций против России

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в настоящий момент ведётся работа по усовершенствованию механизма санкций против России, к которой может присоединиться Грузия.

Об этом говорится в сообщении на сайте украинского президента по итогам встречи с председателем грузинского парламента Ираклием Кобахидзе.

«Это поможет нам привлечь больше внимания и стимулировать Европу продлить санкции против России. Мы можем добавить грузинскую составляющую за Южную Осетию и Абхазию», — добавил Порошенко.

Ранее Порошенко приветствовал решение ЕС продлить санкции против России.