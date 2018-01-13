Политолог: украинская миграционная политика приведёт Киев к самоизоляции

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал опубликованные Государственной пограничной службой Украины данные о том, что в 2017 году почти 1,5 тыс. иностранцев был запрещён въезд в страну из-за посещения Крыма.

«Иностранные представители, посещающие полуостров, прекрасно понимают, что после их визита на территорию Крыма и города Севастополя последуют санкции со стороны украинского государства. И делают выбор в пользу России, а не Украины», — сказал он.

Мезюхо также отметил, что подобный подход негативно отразится на самой Украине.

«Украинская миграционная политика приведёт Киев к самоизоляции. Неадекватные решения киевских властей лишь говорят о том, что Украина — небезопасное место. Это страна, в которой могут совершаться различного рода странные правовые решения в отношении лиц, не согласных с действующим политическим режимом. Украина ведёт себя не как демократическое правовое государство, а как страна победившей охлократии», — заключил политолог.

Ранее Государственная пограничная служба Украины рассказала, скольким иностранцам было отказано во въезде в страну в 2017 году из-за посещения Крыма.