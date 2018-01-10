В Харьковской области повреждён памятный знак в честь провозглашения независимости Украины

В Новой Водолаге Харьковской области повреждён памятный знак в честь провозглашения независимости Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что в настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.

«Установлено, что неизвестные в ночь на 08.01.18 свалили на землю гранитную трибуну, на которой установлена мраморная плита с макетом книги с надписью «Акт провозглашения независимости» — говорится в сообщении.

В начале января в городе Константиновке Донецкой области Украины разрушили памятник участникам военных действий в Донбассе.