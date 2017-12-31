В Тбилиси пять человек погибли в ДТП с участием автобуса, следовавшего в Ереван
Пять человек погибли в Тбилиси в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, следовавшего из России в Ереван. Об этом информирует МЧС Армении.
Как отмечается, инцидент произошёл у Сухого моста.
«Следовавший из России в Ереван автобус Mercedes Neoplan столкнулся с автомобилем Lada. В результате аварии водитель и четверо пассажиров легковой машины скончались», — говорится в сообщении.
По данным МЧС, среди погибших граждан Армении нет.
Ранее сообщалось, что пятеро россиян пострадали в ДТП в Грузии.
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