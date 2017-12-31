Четверо детей погибли на Украине в результате пожара

Семья из шести человек, среди которых четверо детей, погибла в результате пожара в украинском городе Ивано-Франковск.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

Отмечается, что все они скончались от отравления газом.

«В результате отравления угарным газом погибла целая семья, где росло четверо детей. Выражаю искреннюю скорбь и соболезнования родным погибших», — написал он.

Ранее New Inform сообщал, что при пожаре в Пермском крае погиб пенсионер.