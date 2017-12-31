Четверо детей погибли на Украине в результате пожара
Семья из шести человек, среди которых четверо детей, погибла в результате пожара в украинском городе Ивано-Франковск.
Об этом в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив.
Отмечается, что все они скончались от отравления газом.
«В результате отравления угарным газом погибла целая семья, где росло четверо детей. Выражаю искреннюю скорбь и соболезнования родным погибших», — написал он.
Ранее New Inform сообщал, что при пожаре в Пермском крае погиб пенсионер.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.