Четверо детей погибли на Украине в результате пожара

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Семья из шести человек, среди которых четверо детей, погибла в результате пожара в украинском городе Ивано-Франковск.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив. 

Отмечается, что все они скончались от отравления газом.

«В результате отравления угарным газом погибла целая семья, где росло четверо детей. Выражаю искреннюю скорбь и соболезнования родным погибших», — написал он.

Ранее New Inform сообщал, что при пожаре в Пермском крае погиб пенсионер.

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