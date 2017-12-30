Политолог рассказал, к чему приведёт запрет доступа украинским вузам к доменной зоне .ru

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT назвал продолжением антироссийской политики киевского режима поручение украинского Министерства образования и науки ограничить доступ вузам к доменной зоне .ru.

«Данная новость укладывается в канву нашумевшего закона об образовании, существенно ограничивающего право на получение знаний на русском языке. Думаю, русофобская политика украинского Минобразования будет продолжена… Запрет никак не улучшит качество образования в стране. Напротив, эта ситуация лишь усугубит положение образовательной системы Украины», — сказал он.

По словам Мезюхо, украинское ведомство давно политизировано, что мешает ему исполнять свои прямые обязанности.

«К сожалению, представители интегрального украинского национализма уже давно работают на высших должностях в Министерстве образования и науки Украины», — подчеркнул политолог.

Ранее украинское Министерство образования и науки поручило вузам ограничить доступ к доменной зоне .ru с целью не допустить нанесения «ущерба интересам Украины в области информационной безопасности».