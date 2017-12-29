Порошенко рассказал об успехах Украины в 2017 году

Президент Украины Пётр Порошенко назвал успехи, которых достигла страна в 2017 году. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Основными успехами Украины в уходящем году, по словам Порошенко, стали поддержка страны Евросоюзом «в борьбе за отстаивание независимости», а также введение безвизового режима для украинцев.

«С 11 июня каждый украинец, который получил биометрический паспорт, не стоя в очередях, не платя визовые сборы, не заполняя кучу никому не нужных бумаг, может свободно путешествовать по Европейскому Союзу», — заявил он.

Порошенко также призвал украинское правительство ускорить темпы экономического роста и отметил некоторые результаты проводимых в стране реформ.

Ранее сообщалось, что согласно данным опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, украинцы считают главным событием года введение безвизового режима с ЕС.