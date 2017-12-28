В Днепре участники боевых действий в Донбассе заблокировали автовокзал

В Днепре участники боевых действий в Донбассе заблокировали работу автовокзала из-за отказа в льготном проезде.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что причиной инцидента стал отказ продать льготный билет одному из воевавших в Донбассе днём ранее — кассир сослался на то, что программа не даёт возможности этого сделать из-за некорректной работы.

В итоге участники боевых действий в Донбассе вновь приехали на автовокзал, чтобы пообщаться по поводу произошедшего с администрацией. Параллельно с этим бойцы решили заблокировать шлагбаум на выезде с автовокзала.

3 декабря неизвестные в военной форме, назвавшиеся активистами, заблокировали здание телеканала NewsOne. Позднее участники акции разобрали баррикады, но решили «создать блокпост и проверять документы».