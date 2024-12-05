СК расследует дело применившего химоружие против мирных жителей комбрига ВСУ

Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Павло Розлача. Об этом сообщает ведомство.

По данным следствия, 11 августа 2024 года Розлач приказал своим подчинённым обстрелять село Большое Солдатское в Курской области кассетными боеприпасами, которые содержали запрещённые отравляющие вещества удушающего действия. В результате 20 человек пострадали.

«Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что СКР расследует дело о десантниках ВСУ, расстреливавших мирных жителей в Курской области.