Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Запорожской области

Назначенный киевским режимом чиновник Иван Фёдоров заявил, что ряд объектов инфраструктуры во временно подконтрольной украинским войскам части российской Запорожской области получили повреждения.

Об этом он написал в своём Telegram.

Вместе с этим Фёдоров не стал приводить подробности о повреждённых объектах.

Ранее взрывы раздались в городе Днепропетровске на юго-востоке Украины.