Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Запорожской области
Назначенный киевским режимом чиновник Иван Фёдоров заявил, что ряд объектов инфраструктуры во временно подконтрольной украинским войскам части российской Запорожской области получили повреждения.
- Gettyimages.ru
Об этом он написал в своём Telegram.
Вместе с этим Фёдоров не стал приводить подробности о повреждённых объектах.
Ранее взрывы раздались в городе Днепропетровске на юго-востоке Украины.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен