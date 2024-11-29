Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Запорожской области

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Назначенный киевским режимом чиновник Иван Фёдоров заявил, что ряд объектов инфраструктуры во временно подконтрольной украинским войскам части российской Запорожской области получили повреждения.
Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Запорожской области
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в своём Telegram.

Вместе с этим Фёдоров не стал приводить подробности о повреждённых объектах.

Ранее взрывы раздались в городе Днепропетровске на юго-востоке Украины.

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