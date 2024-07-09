﻿В ЛНР командира ВСУ Гаспаряна заочно приговорили к 20 годам лишения свободы
09 июля 2024

﻿В ЛНР командира ВСУ Гаспаряна заочно приговорили к 20 годам лишения свободы

09 июля 2024 | 20:53

﻿В ЛНР командира ВСУ Гаспаряна заочно приговорили к 20 годам лишения свободы

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Верховный суд ЛНР заочно приговорил командира 26-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Андраника Гаспаряна к 20 годам заключения за приказ об обстреле гражданской инфраструктуры города Стаханова. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, в июле 2020 года Гаспарян отдал приказ своим подчинённым обстрелять из тяжёлой артиллерии город Стаханов Луганской Народной Республики. В результате был разрушен жилой дом.

«Приговором суда Гаспаряну заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что в ДНР заочно приговорили командира роты ВСУ к 25 годам колонии за убийство.