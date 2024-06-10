Гладков: число пострадавших при подрыве на мине в Шебекине увеличилось до пяти

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что количество пострадавших в результате подрыва на мине в Шебекине по уточнённой информации увеличилось до пяти.

«Количество пострадавших увеличилось до пяти», — написал он в Telegram.

По словам главы региона, в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина с признаками контузии.

Он добавил, что сотруднику телеканала «Россия 24» успешно провели операцию по извлечению осколка. Его состояние стабильное.

Ранее Гладков сообщил, что в Шебекине четыре человека подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24».