RT в Telegram
Подпишись

Гладков: число пострадавших при подрыве на мине в Шебекине увеличилось до пяти

Короткая ссылка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что количество пострадавших в результате подрыва на мине в Шебекине по уточнённой информации увеличилось до пяти.
Гладков: число пострадавших при подрыве на мине в Шебекине увеличилось до пяти
  • globallookpress.com

«Количество пострадавших увеличилось до пяти», — написал он в Telegram.

По словам главы региона, в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина с признаками контузии.

Он добавил, что сотруднику телеканала «Россия 24» успешно провели операцию по извлечению осколка. Его состояние стабильное.

Ранее Гладков сообщил, что в Шебекине четыре человека подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить