Мирошник: люди находятся под завалами после обрушения подъезда в Луганске
- РИА Новости
«Люди находятся под завалами после обрушения подъезда пятиэтажки в Луганске из-за ракетного удара ВСУ!» — написал Мирошник в своём Telegram-канале, ссылаясь на данные администрации Луганска.
Ранее стало известно, что после украинской атаки рухнул подъезд многоквартирного дома.
По последним данным, пострадали 22 человека.
Пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова заявляла, что по Луганску выпустили, по предварительным данным, не менее шести ракет ATACMS.