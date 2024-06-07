Мирошник: люди находятся под завалами после обрушения подъезда в Луганске

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что люди находятся под завалами после обрушения подъезда в Луганске из-за ракетного удара ВСУ.

РИА Новости

«Люди находятся под завалами после обрушения подъезда пятиэтажки в Луганске из-за ракетного удара ВСУ!» — написал Мирошник в своём Telegram-канале, ссылаясь на данные администрации Луганска.

Ранее стало известно, что после украинской атаки рухнул подъезд многоквартирного дома. По последним данным, пострадали 22 человека. Пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова заявляла, что по Луганску выпустили, по предварительным данным, не менее шести ракет ATACMS.