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Мирошник: люди находятся под завалами после обрушения подъезда в Луганске

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Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что люди находятся под завалами после обрушения подъезда в Луганске из-за ракетного удара ВСУ.
Мирошник: люди находятся под завалами после обрушения подъезда в Луганске
  • РИА Новости

«Люди находятся под завалами после обрушения подъезда пятиэтажки в Луганске из-за ракетного удара ВСУ!» — написал Мирошник в своём Telegram-канале, ссылаясь на данные администрации Луганска.

Ранее стало известно, что после украинской атаки рухнул подъезд многоквартирного дома.

По последним данным, пострадали 22 человека.

Пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова заявляла, что по Луганску выпустили, по предварительным данным, не менее шести ракет ATACMS.

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