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Шор: бедные страны готовы обменять свои ценности на западные финансы

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Многие бедные страны готовы продать свои идеологические ценности в обмен на возможность улучшить финансовое положение.
Шор: бедные страны готовы обменять свои ценности на западные финансы
  • РИА Новости

Об этом сказал глава политического блока «Победа» Илан Шор во время сессии ПМЭФ «Восток или Запад: в чём сила ЕАЭС?».

По словам Шора, Запад фактически вынуждает бедные страны отказываться от своих идеологических ценностей, предлагая им взаимодействовать в рамках европейского полюса.

«Такие бедные страны, как Молдавия, готовы продать свои идеологические смыслы в обмен на возможность подкачать бюджет», — подчеркнул Шор.

Ранее Шор сказал, что за 15 лет ЕС принёс в Молдавию отток населения и ухудшение жизни граждан.

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