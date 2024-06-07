Многие бедные страны готовы продать свои идеологические ценности в обмен на возможность улучшить финансовое положение.

Об этом сказал глава политического блока «Победа» Илан Шор во время сессии ПМЭФ «Восток или Запад: в чём сила ЕАЭС?».

По словам Шора, Запад фактически вынуждает бедные страны отказываться от своих идеологических ценностей, предлагая им взаимодействовать в рамках европейского полюса.

«Такие бедные страны, как Молдавия, готовы продать свои идеологические смыслы в обмен на возможность подкачать бюджет», — подчеркнул Шор.

Ранее Шор сказал, что за 15 лет ЕС принёс в Молдавию отток населения и ухудшение жизни граждан.