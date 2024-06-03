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В ЛНР утвердили обвинительное заключение по делу об участии мужчины в «Айдаре»

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Прокуратура Луганской Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об участии 50-летнего мужчины в террористическом сообществе «Айдар»*.
В ЛНР утвердили обвинительное заключение по делу об участии мужчины в «Айдаре»
  • Gettyimages.ru

По данным прокуратуры, он обвиняется по ч. 2 ст. 205.4 УК России (участие в террористическом сообществе).

По версии следствия, в марте 2019 года гражданин Украины добровольно вступил в ряды террористического сообщества — 24-го батальона территориальной обороны «Айдар», признанного решением суда террористическим сообществом.

Обвиняемый участвовал в боевых действиях, а также осуществлял доставку продовольствия к местам дислокации батальона, расположенного на боевых позициях в Краматорском районе Донецкой Народной Республики. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к пяти годам колонии-поселения 76-летнего бойца нацбата «Айдар»* Владимира Корсунова.

* «Айдар» — организация признана террористической и запрещена на территории России.

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