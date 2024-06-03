«СТРАНА.ua»: полиция разоблачила схему вывоза человеческих органов с Украины
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«Преступная группа состояла из 11 человек, в неё входил экс-заместитель министра здравоохранения Украины, его имя пока не разглашается, врачи Центральной киевской больницы и ряда других клиник», — заявил источник украинского издания «СТРАНА.ua».
Отмечается, что организаторов схемы подозревают в незаконном извлечении у людей, находившихся в беспомощном состоянии, органов и клеток для их последующей продажи.
Всем участникам грозит до 12 лет лишения свободы.
Представители силовых структур ЛНР ранее сообщили о найденных в Северодонецке доказательствах работы чёрных трансплантологов в рядах ВСУ.
Закон о трансплантации органов и других анатомических материалов человека вступил в силу на Украине 24 июня 2018 года.