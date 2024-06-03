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Нацбанк Украины потребовал усилить проверку переводов между физлицами

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Нацбанк Украины потребовал финансовые учреждения усилить проверку переводов между счетами физлиц.
Нацбанк Украины потребовал усилить проверку переводов между физлицами
  • © National Bank Of Ukraine

«Национальный банк потребовал от финучреждений пристальнее и тщательнее проверять небольшие перечисления между счетами физлиц — P2P-переводы, особенно в части зачисления на карты небольших сумм», — сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на письмо регулятора.

В Нацбанке уточнили, что речь идёт даже о переводах в пределах 100—200 гривен, но около 10 раз за день.

Регулятор пояснил необходимость ужесточения проверок тем, что такие переводы могут свидетельствовать о получении неофициального дохода или участии в схемах с нелегальным бизнесом.

Ранее на Украине предложили ввести налог на бездетность.

Также глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что Владимир Зеленский превратил страну в «обезумевшего бешеного монстра, пожирающего своих граждан».

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