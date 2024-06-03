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Военкор RT Андрица показал репортаж об обстановке в Берестовом

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Военкор RT Влад Андрица показал заключительную часть цикла репортажей об обстановке в Берестовом на границе Харьковской области и ЛНР. В ней показано в том числе поражение танка и М113 ВСУ.

Командир взвода 15-го СМП 1-й танковой армии с позывным Мамура рассказал, как шёл бой, после которого бронемашины противника больше не подходили к посадке, занятой ВС России.

«Оттуда противник выкатил, хотел отбить наш накат, но у него это не получилось... Противники были поражены прямым попаданием. Броня сюда больше не заезжала. Последняя их попытка была отбить... Всё», — сказал военный.

Мамура добавил, что от этого «эмоции непередаваемые, мурашки по коже».

«Работа такая, работу люблю. Выявили в старом укрепрайоне противника в движении, сейчас будем отрабатывать по их укрепу», — добавил боец.

Влад также показал проход вдоль посадки на позиции АГС. Во время разговора с командиром взвода с позывным Француз поступила команда поразить живую силу в 1,5 км. Расчёт вышел на позицию и открыл огонь (1:19).

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