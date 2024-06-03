Омбудсмен ЛНР: с 2014 года в республике погибли около 5,5 тысячи мирных жителей

В ЛНР с 2014 года погибли около 5,5 тыс. мирных жителей, заявила уполномоченный по правам человека в республике Анна Сорока.

Об этом пишет РИА Новости.

Она рассказала, что всего с 2014 года в ЛНР погибли около 5,5 тыс. мирных жителей.

Эксгумировали за это время 1178 человек, из них опознали чуть более 55%.

Сорока уточнила, что поисковые работы начались ещё десять лет назад на добровольной основе без какой-либо государственной поддержки.

Ранее она сообщила, что останки более 1 тыс. жителей ЛНР, погибших в результате обстрелов со стороны ВСУ, могут до сих пор находиться в местах массовых захоронений на территории Северодонецкой агломерации, в Кременском районе и в бывшем Попаснянском.