ВМС Украины сообщили о поражении портовой инфраструктуры одного из городов

Военно-морские силы Украины в своём Telegram сообщили о повреждении портовой инфраструктуры одного из городов.

Уточняется, что повреждения были получены в результате удара.

О каком именно населённом пункте идёт речь — не уточняется.

Ранее одесская областная прокуратура сообщила, что в результате обстрела поражена припортовая инфраструктура в Одессе.