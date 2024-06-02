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ВМС Украины сообщили о поражении портовой инфраструктуры одного из городов

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Военно-морские силы Украины в своём Telegram сообщили о повреждении портовой инфраструктуры одного из городов.
ВМС Украины сообщили о поражении портовой инфраструктуры одного из городов
  • РИА Новости

Уточняется, что повреждения были получены в результате удара.

О каком именно населённом пункте идёт речь — не уточняется.

Ранее одесская областная прокуратура сообщила, что в результате обстрела поражена припортовая инфраструктура в Одессе.

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