ВМС Украины сообщили о поражении портовой инфраструктуры одного из городов
Военно-морские силы Украины в своём Telegram сообщили о повреждении портовой инфраструктуры одного из городов.
- РИА Новости
Уточняется, что повреждения были получены в результате удара.
О каком именно населённом пункте идёт речь — не уточняется.
Ранее одесская областная прокуратура сообщила, что в результате обстрела поражена припортовая инфраструктура в Одессе.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: