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Поддерживающий ВСУ экс-студент МГУ Гулько отказывается возвращаться на Украину

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Бывший студент МГУ Сергей Гулько, которого отчислили после попытки собрать деньги для помощи ВСУ, не намерен возвращаться на Украину.
Поддерживающий ВСУ экс-студент МГУ Гулько отказывается возвращаться на Украину
  • AP

Об этом он рассказал РИА Новости.

«В ближайшее время нет планов вернуться на Украину», — сказал Гулько.

По его словам, в настоящий момент он пребывает в другой стране и желает продолжать учиться, чтобы получить диплом врача.

Ранее Гулько не пустили в Грузию. 

Агентство напоминает, что Гулько был студентом факультета фундаментальной медицины МГУ, он гражданин Украины. Украинец не раз публиковал призывы и лозунги националистического характера, а также делал объявления о сборе денег для нужд ВСУ.

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