Поддерживающий ВСУ экс-студент МГУ Гулько отказывается возвращаться на Украину

Бывший студент МГУ Сергей Гулько, которого отчислили после попытки собрать деньги для помощи ВСУ, не намерен возвращаться на Украину.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«В ближайшее время нет планов вернуться на Украину», — сказал Гулько.

По его словам, в настоящий момент он пребывает в другой стране и желает продолжать учиться, чтобы получить диплом врача.

Ранее Гулько не пустили в Грузию.

Агентство напоминает, что Гулько был студентом факультета фундаментальной медицины МГУ, он гражданин Украины. Украинец не раз публиковал призывы и лозунги националистического характера, а также делал объявления о сборе денег для нужд ВСУ.