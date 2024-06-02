Поддерживающий ВСУ экс-студент МГУ Гулько отказывается возвращаться на Украину
- AP
Об этом он рассказал РИА Новости.
«В ближайшее время нет планов вернуться на Украину», — сказал Гулько.
По его словам, в настоящий момент он пребывает в другой стране и желает продолжать учиться, чтобы получить диплом врача.
Ранее Гулько не пустили в Грузию.
Агентство напоминает, что Гулько был студентом факультета фундаментальной медицины МГУ, он гражданин Украины. Украинец не раз публиковал призывы и лозунги националистического характера, а также делал объявления о сборе денег для нужд ВСУ.