Политолог: Запад спокойно идёт по лестнице эскалации конфликта на Украине

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT, комментируя новости о том, что Вашингтон разрешил киевским властям наносить удары вглубь российской территории, напомнил, что Украина уже осуществляла удары по России с помощью американского оружия.

«Происходили удары по Белгороду с использованием HIMARS. Запад предоставляет разведку Украине. Системы Patriot управляются западными инструкторами. Поэтому очевидно, что это и так происходит на самом деле. Тут вопрос лишь в том, что Украина получит дальнобойное оружие, которое будет наносить удары по нашим городам, и, очевидно, это новый уровень эскалации», — заявил Блохин.

По его словам, Запад «спокойно идёт по лестнице эскалации» конфликта на Украине.

«Потому что полагают, что Россия стерпит и не решится на какие-то дальнейшие шаги. Даже если на территорию Украины придут натовские войска. Поэтому они уже открыто об этом говорят... Очевидно, что Запад повышает ставки. И в этой ситуации охладить пыл горячих голов в Вашингтоне можно, только создав проблемы для самого Запада, сделав Запад уязвимым. Потому что Запад понимает только силу», — заключил собеседник RT.

В Пентагоне ранее подтвердили, что администрация американского президента Джо Байдена разрешила ВСУ наносить удары оружием США по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы.