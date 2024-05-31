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Марочко: на Купянском направлении украинские военные самовольно оставили позиции

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На Купянском направлении в районе населённого пункта Стельмаховка солдаты ВСУ самовольно оставили свои позиции.

Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«После нанесения огневого поражения… украинские боевики (в количестве до отделения) оставили занимаемый рубеж и бежали в северо-западном направлении», — сказал Марочко.

Некоторые сослуживцы пытались вернуть беглецов на позиции, но группировка скрылась.

Ранее Марочко сказал, что ВСУ при отступлении из Харьковской области минируют дома мирных жителей.

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