Марочко: на Купянском направлении украинские военные самовольно оставили позиции
Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«После нанесения огневого поражения… украинские боевики (в количестве до отделения) оставили занимаемый рубеж и бежали в северо-западном направлении», — сказал Марочко.
Некоторые сослуживцы пытались вернуть беглецов на позиции, но группировка скрылась.
Ранее Марочко сказал, что ВСУ при отступлении из Харьковской области минируют дома мирных жителей.