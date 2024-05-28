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Путин: у западных «дружков» России будто ушей нет

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У западных «дружков» России, которые говорят, что Москва якобы не хочет переговоров по Украине, «будто ушей нет», заявил российский президент Владимир Путин, выступая перед журналистами.
Путин: у западных «дружков» России будто ушей нет
  • РИА Новости

«Я с удивлением всегда смотрю на какие-то телодвижения со стороны наших западных дружков и партнёров, которые говорят, что «вот Россия отказывается от переговоров». Тысячу раз сказал — у них как будто ушей нет. Мы не отказываемся. Украинская сторона отказалась публично. Парафировали соглашение и отказались с целью победить нас на поле боя. Не получается, сейчас готовы. Ну готовы — возвращайтесь», — сказал Путин.

Президент уверен, что Запад хочет создать видимость поддержки Украины мировым сообществом, но у них это не получится.

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