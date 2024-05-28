Путин: хозяева Украины хотят переложить бремя непопулярных решений на Киев

Хозяева Украины хотят переложить бремя непопулярных решений на киевскую власть, заявил президент России Владимир Путин.

«Задумка сегодняшних хозяев Украины... заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть бремя принятия всех непопулярных решений», — сказал глава государства во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.

Путин также рассказал, что на Западе хотят создать видимость поддержки Украины мировым сообществом, но у них это не получится.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский легализовал посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине.

Главы Минобороны Украины и Франции Рустем Умеров и Себастьян Лекорню обсудили поставки оружия Киеву.