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Опубликовано видео из заваленных телами солдат ВСУ подвалов в Крынках

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Пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо предоставила видеозаписи того, как подвалы в Крынках заполнены телами мёртвых украинских военных.
Опубликовано видео из заваленных телами солдат ВСУ подвалов в Крынках
  • РИА Новости

Отмечается, что кадры были предоставлены агентству РИА Новости. Видео снято российскими бойцами штурмовых отрядов 24 мая.

Ранее Сальдо заявлял, что в селе Крынки нашли заваленные телами солдат ВСУ подвалы.

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