Опубликовано видео из заваленных телами солдат ВСУ подвалов в Крынках
Пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо предоставила видеозаписи того, как подвалы в Крынках заполнены телами мёртвых украинских военных.
- РИА Новости
Отмечается, что кадры были предоставлены агентству РИА Новости. Видео снято российскими бойцами штурмовых отрядов 24 мая.
Ранее Сальдо заявлял, что в селе Крынки нашли заваленные телами солдат ВСУ подвалы.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: