Опубликовано видео из заваленных телами солдат ВСУ подвалов в Крынках

Пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо предоставила видеозаписи того, как подвалы в Крынках заполнены телами мёртвых украинских военных.

РИА Новости

Отмечается, что кадры были предоставлены агентству РИА Новости. Видео снято российскими бойцами штурмовых отрядов 24 мая. Ранее Сальдо заявлял, что в селе Крынки нашли заваленные телами солдат ВСУ подвалы.