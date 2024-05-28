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Песков: ответ на случай разрешения Запада бить по России знают Путин и военные

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответ на случай решения западных стран дать киевскому режиму разрешение бить по России поставляемым оружием знают российский лидер Владимир Путин, а также военные страны.

«Это знают наши военные. Это знают Верховный главнокомандующий и наши военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Таким образом он ответил на вопрос, как Россия будет действовать в случае, если Запад разрешит Украине наносить удары вглубь российской территории.

Ранее Песков заявил, что на Западе нет единства по поводу ударов Украины их оружием за пределами страны.

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