Песков: ответ на случай разрешения Запада бить по России знают Путин и военные
«Это знают наши военные. Это знают Верховный главнокомандующий и наши военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся», — сказал он в беседе с газетой «Известия».
Таким образом он ответил на вопрос, как Россия будет действовать в случае, если Запад разрешит Украине наносить удары вглубь российской территории.
Ранее Песков заявил, что на Западе нет единства по поводу ударов Украины их оружием за пределами страны.